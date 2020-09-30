Вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией

Борис Бондар Відео 17:17, 30.09.2020 Оновлено: 17:31, 30.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Порошенко захворів на коронавірус і закликав українців берегти себе

Єрмак: Фокін повинен піти з ТКГ

У Порошенка зажадали відкрити проти Фокіна справу про держзраду

Кремль повторив за Фокіним заяву про відсутність війни між Росією та Україною

"Слуга народу" заговорив про необхідність визнання "української російської мови"