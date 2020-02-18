Бої на Донбасі: чому напали російські війська

Представник благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, ветеран АТО у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучої "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував загострення боїв на Донбасі, які розв'язали російські окупаційні війська.

"Я би радив політичним експертам, які хайпують на таких темах як війна, поки що помовчати і керуватись лише офіційними даними. Якщо брати ситуацію навколо даного опорного пункту, то потрібно розглянути передісторію. В січні місяці наші військові зайняли нову позицію на висоті у сірій зоні, щоб мати можливість спостерігати за ворогом і оперативно реагувати на його дії. Це сталося на початку січня, вочевидь це ворогу не сподобалося, і він прагнув вибити наші війська звідти", - заявив Римарук

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