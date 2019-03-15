Богослужіння УГКЦ в Софійському соборі: глава церкви пояснив чого хочуть греко-католики

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) заявив, що українська греко-католицька церква прагне провести богослужіння в Софійському соборі в Києві, але не має претензій на будь-яку церковну нерухомість, а хоче мати доступ до своїх християнських коренів. За його словами, дискусія навколо можливості для різних церков здійснювати богослужіння в Софії Київській йому не подобається, так як придбала нецерковна характер.

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