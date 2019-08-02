''Богдан Шредінгера'': скандальна відставка голови ОП

Увечері 1 серпня в мережі з'явилася заява, в якій глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан нібито попросив звільнити його з посади.

Інформація про це з'явилася в "Інтерфаксу-Україна".

"Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням з моменту бажання", – зазначено в документі. Отже, він безпосередньо не свідчить про відставку – спочатку Богдан повинен сам захотіти піти. Незабаром з'явилася реакція Офісу президента на новину про відставку їхнього керівника, яка вже встигла розлетітися в мережі. Так, у коментарі телеканалу "Наш" заступник Богдана Руслан Рябошапка спростував інформацію про те, що глава ОП подав у відставку. "Ніхто нікуди не йде", – підкреслив Рябошапка.

"Наш" звернувся з аналогічним запитанням до представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука. Він запевнив, що теж нічого не знає про ймовірне звільнення Богдана. Так само відповів і глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Водночас один із обраних депутатів від партії, який просив не називати його імені, сказав, що Богдан просто пожартував.

Позафракційний народний депутат України Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі підтвердив відставку Богдана і висловив думку, що причиною може бути несхвалення його кандидатури США.

"Хоча форма заяви може здатися несерйозною, мої джерела кажуть, що все по-справжньому і Богдан дійсно подав таке прохання. Можлива причина відставки – американці. Вони спочатку були проти призначення Богдана, а зараз нібито поставили умовою зустрічі Зеленського і Трампа відставку Богдана", – написав він.

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