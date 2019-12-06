На які поступки готовий Зеленський у Парижі: юрист

Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував очікування від зустрічі у нормандському форматі, і чого варто остерігатись українцям.

"Питання Конституції не може бути предметом переговорів - це я зараз ледь не прямо цитую Володимира Зеленського. Але зараз його помічник Єрмак говорить про те, що це може бути. Перший пункт пов'язаний із тим, що при президенті вже створена група, яка вже напрацювала зміни щодо децентралізації до Конституції. Ці положення покищо знаходяться у напівзакритому режимі. Друга теза пов'язана із наступним - ідея виршувати питання по Донбасу шляхом децентралізації вже була випробувана Петром Порошенком у 2015 році. І ми пам'ятаємо, що в серпні відбувалося під парламентом", - заявив юрист.

Детальніше про підготовку до зустрічі в нормандському форматі і про ініціативи щодо змін у Конституції дивіться у цьому відео.

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