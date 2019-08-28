Богатирьову відпустять вже сьогодні: адвокат

Адвокат Єгор Штокалов прокоментував затримання Раїси Богатирьової.

Він заявив, що, швидше за все, Богатирьову відпустять вже сьогодні. Тому що є регламент затримання – затриманого повинні негайно передати в суд для обрання запобіжного заходу, додав адвокат. По суті, прикордонний контроль виконав свою функцію – вони затримали людину, тому що вона перебувала у національному розшуку, вони дочекалися представника Національної поліції і передали Богатирьову правоохоронцям, заявив Штокалов.

Він зазначив, що з огляду на ту статтю, яку інкримінують Богатирьовій, запобіжний захід може бути у вигляді утримання під вартою. Але з огляду на, що все-таки Голосіївський суд зобов'язав закрити кримінальне провадження, причому "в найкоротший період", експерт допускає, що слідчий суддя сьогодні або відмовить в обранні запобіжного заходу, або обере у вигляді особистого зобов'язання. Це означає, що затримана зобов'язується за першим викликом прибувати до слідчого або до судді для розгляду будь-якого процесуального питання.

"Це мій прогноз", - заявив адвокат.

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