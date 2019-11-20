BMX - видовищний вид спорту

BMX – вид велосипедів, який вперше з'явився в 60-х роках ХХ століття в Нідерландах. Цей напрямок пустило своє коріння після того, як в газетах з'явилися фотографії дітей, які змагалися в подоланні перешкод на своїх маленьких велосипедах.

Подальший розвиток цього виду велосипедів відбувалося на території США.

Спочатку цей вид розроблявся як імітація мотоцикла для мотокросу і використовувався в змаганнях на земляних трасах. Але з часом БМХ став в першу чергу велосипедом для виконання трюків.

BMX - зрелещний вид спорту Скріншот з відео

BMX - зрелещний вид спорту Скріншот з відео

Велосипед має маленьку подовжену раму, і колеса від 16 до 24 дюймів (стандарт – 20 ")

Розрізняють такі напрямки в дисципліні BMX:

Верт – спортсмен виконує трюки, перебуваючи в рампі. Його завдання – відірватися від землі і виконати велику кількість трюків, також спортсмену дозволено використовувати рейли для виконання ковзань.

Перемагає той спортсмен, який набере більшу кількість очок.

BMX - зрелещний вид спорту Скріншот з відео

BMX - зрелещний вид спорту Скріншот з відео

Парк – катання в скейт-парку. Також має на увазі виконання більшої кількості трюків за певний час. Скейт-парк обладнаний різними пристроями для виконання трюків.

Дьорт – катання на земляних насипах. Спортсмен спускається з гірки, набираючи велику швидкість, після чого злітає з трампліну. Завдання спортсмена в повітрі виконати максимально складний трюк. Трампліни конструюються таким чином, щоб спортсмену не потрібно було крутити педалі, і він міг набрати необхідну швидкість, спускаючись на узвозі.

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