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25 лютого • оновлено в 17:57
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Блокування супутникових телеканалів: експерт розповів про небезпеки

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Член правління ІНАУ Андрій Соломаха у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував пропозиції щодо скасування блокування супутникових каналів, які висловлюють Зеленському.

"На сьогодні ми вже майже місяць живемо із закодованим супутниковим сигналом. І чому саме зараз ц тема піднялася, мені не зрозуміло, тому що з 29 січня до 29 лютого у людей був час вирішити всі свої проблеми із телебаченням і підключитися до того чи іншого провайдера. Тому я вважаю, що це штучне роздмухування проблеми", - заявив Соломаха.

Він також висловився із приводу загрози російського контенту для українського населення. Експерт вважає, що ті українці, які хотіли його переглядати, дивилися російські телеканали і до кодування.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Андрій Соломаха
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