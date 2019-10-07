Вакцини розробляють на основі сезоних досліджень епідеміологів: лікар

Сімейний лікар Владислав Ващенко прокоментував, як уберегтися від сезонних захворювань восени.

В Україні стартував епідеміологічний сезон. Щороку перед початком сезону грипів в Україні визначають, епідемія якої інфекції буде ходити по нашій території.

Сімейний лікар заявив, що про те, які саме штами вірусів турбуватимуть українців цього року, повідомляють епідеміологи. Ці штами мутують через те, що люди контактують одне з одним, їздять за кордон і т.і.

Епідеміологи роблять дослідження під кожну країну окремо, заявив сімейний лікар. Саме на основі таких досліджень розробляються вакцини, які і пропонуються українцям, як захист від активних на даний момент вірусів.

Ващенко також наголосив, що проти людей які відмовляються проходити вакцинацію, має бути запроваджена кримінальна відповідальність.

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