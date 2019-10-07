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7 жовтня • оновлено в 18:13
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Винні не попередники, винна влада: розвідник

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Ексголова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж прокоментував Народне віче. яке відбулось у центрі Києва. На нього вийшли більше 10 000 українців.

Він заявив, що потрібно виходити не лише із зовнішніх факторів, а із того, що відбувається у суспільстві. Жодна акція, а тим більше, Майдани. не відбувалася до того, як була підготована суспільна думка.

"Перед Майданом Гідності я був у Лондоні і виступав на форумі, мене запитували про обстановку. І я тоді сказав, що десь через півроку розпочнуться акції протесту, а Янукович - не Кучма, він застосує силу, і скоріше за все буде зміщений. Ми не екстрасенси, ми просто знали, як було налаштоване суспільство", - заявив Маломуж.

Сьогодні ми говоримо про Зеленського, і винні не попередники, винна влада, вона має дати чіткі меседжі суспільству, додав розвідник.

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Микола Маломуж
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