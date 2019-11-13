МВФ виключив ринок землі зі своїх обов'язкових вимог до України: економіст

Економіст Віктор Скаршевський у прямому етері ObozTV прокоментував новини про візит місії МВФ в Україну.

"Іде два паралельні процеси - це те, що новий уряд попросив МВФ про нову програму і це вже друга місія МВФ. Тут все іде за розкладом, що стосується співпраці з МВФ. Що стосується земельного питання, то ми пам'ятаємо, що також це питання щодо ринку землі підіймалось у перемовинах з МВФ, але вони відійшли від обов'язковості вимоги щодо цього питання, тому не можна сказати, що МВФ буде тиснути на цей закон. Хоча, я думаю, що в нових умовах буде прописано про ринок землі, щоб він був максимально відкритим та ліберальним", - заявив економіст.

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