Близько 200 працівників групи компаній "Укрлендфармінг" влаштували мирну акцію протесту під підприємством "Гадячсир" 591

Виробники молока приїхали з різних областей, адже на кону їхні робочі місця і зарплатня.

На сьогодні заборгованість підприємств, що входять до групи компаній "Альміра", складає понад 59 мільйонів гривень. Їхній кінцевий власник - Балюк Олег Володимирович. Якщо підприємства-боржники не повернуть кошти виробникам молока, робочі місця доведеться скоротити чи зовсім закрити ферми. Та боржників це не хвилює

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