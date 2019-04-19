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Блискавичний та яскравий фінал перегонів від профі | Альо, гараж! REBOOT #246

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Юрій Віталійович Луценко та Юлія Володимирівна Тимошенко. Ось дві людини, що, зробили фінал цієї передвиборчої кампанії по-справжньому яскравим та блискавичним. На якийсь проміжок часу вони разом, змогли навіть перемкнути увагу певної частини суспільства з головних шоу-менів цього тижня на себе. Шоу-Менів-кандидатів, які наполегливо продовжують мірятися рейтингами...

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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