Блискавичний та яскравий фінал перегонів від профі | Альо, гараж! REBOOT #246 211

Юрій Віталійович Луценко та Юлія Володимирівна Тимошенко. Ось дві людини, що, зробили фінал цієї передвиборчої кампанії по-справжньому яскравим та блискавичним. На якийсь проміжок часу вони разом, змогли навіть перемкнути увагу певної частини суспільства з головних шоу-менів цього тижня на себе. Шоу-Менів-кандидатів, які наполегливо продовжують мірятися рейтингами...

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