Блакитна планета: хто заслуговує цю назву – Уран чи Земля

Ще в прадавні часи (I століття до нашої ери) природний оксид урану використовувався для виготовлення жовтої глазурі для кераміки. Перша важлива дата в історії дослідження урану — 1789 рік, коли німецький натурфілософ і хімік Мартін Генріх Клапрот відновив добуту з саксонської смоляної руди золотисто-жовту "землю" до чорної металоподібної речовини.

Але яке ж було здивування вчених, коли у березні 1986 року, перші фотографії, які були зроблені космічним зондом Вояджер-2 , на яких планета була забарвлена у зеленувато-блакитний колір.

А вже через півтора місяці, у квітні того ж 1986 року, земний уран вирвався на поверхню Землі із реактора Чорнобильської АЕС.

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