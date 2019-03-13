МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Блакитна планета: хто заслуговує цю назву – Уран чи Земля

32Читати матеріал російською

Ще в прадавні часи (I століття до нашої ери) природний оксид урану використовувався для виготовлення жовтої глазурі для кераміки. Перша важлива дата в історії дослідження урану — 1789 рік, коли німецький натурфілософ і хімік Мартін Генріх Клапрот відновив добуту з саксонської смоляної руди золотисто-жовту "землю" до чорної металоподібної речовини.

Але яке ж було здивування вчених, коли у березні 1986 року, перші фотографії, які були зроблені космічним зондом Вояджер-2 , на яких планета була забарвлена у зеленувато-блакитний колір.

А вже через півтора місяці, у квітні того ж 1986 року, земний уран вирвався на поверхню Землі із реактора Чорнобильської АЕС.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція

Новини

Всі новини