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13 серпня • оновлено в 13:42
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БК "Прометей" отримав у подарунок новий клубний автобус

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Автор
Софія Закревська Софія Закревська
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