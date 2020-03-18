Бізнесмен спрогнозував масові звільнення через карантин в Україні

Український бізнесмен, власник мережі ресторанів у Києві Ігор Тинний в ефірі ObozTV розповів, з якими проблемами зіштовхнувся бізнес через карантин в Україні.

Підприємець заявив, що "рішення тотально всім сидіти вдома" є "надзвичайно шкідливим і дуже швидко прийнятим".

Він висловив упевненість, що пік хвороби настане дещо згодом, і влади все одно доведеться продовжувати карантин.

"Перед кожним бізнесменом стоїть серйозний вибір - якщо знати, що карантин запроваждується на 2-3 тижні, то звичайно ніхто не буде звільняти людей, ми будемо утримувати колектив. І чекати знову моменту відкриття... У нас повна невизначеність, звільняти людей, відправляти їх у відпустку, як довго це може тривати", - розповів бізнесмен.

Тинний заявив, що обіцяні Кабміном у період карантину пільги не допоможуть його бізнесу: "Уряд запропонував звільнити від сплати єдиного соціального внеску малий бізнес, людей, які працюють індивідуально, і ФОП. Яким чином це допоможе середньому бізнесу?"

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