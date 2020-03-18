Головна Новини
19 березня • оновлено в 02:29
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Бізнесмен спрогнозував масові звільнення через карантин в Україні

142
Читати матеріал російською

Український бізнесмен, власник мережі ресторанів у Києві Ігор Тинний в ефірі ObozTV розповів, з якими проблемами зіштовхнувся бізнес через карантин в Україні.

Підприємець заявив, що "рішення тотально всім сидіти вдома" є "надзвичайно шкідливим і дуже швидко прийнятим".

Він висловив упевненість, що пік хвороби настане дещо згодом, і влади все одно доведеться продовжувати карантин.

"Перед кожним бізнесменом стоїть серйозний вибір - якщо знати, що карантин запроваждується на 2-3 тижні, то звичайно ніхто не буде звільняти людей, ми будемо утримувати колектив. І чекати знову моменту відкриття... У нас повна невизначеність, звільняти людей, відправляти їх у відпустку, як довго це може тривати", - розповів бізнесмен.

Тинний заявив, що обіцяні Кабміном у період карантину пільги не допоможуть його бізнесу: "Уряд запропонував звільнити від сплати єдиного соціального внеску малий бізнес, людей, які працюють індивідуально, і ФОП. Яким чином це допоможе середньому бізнесу?"

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Ігор Тинний
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Відео

Новини

Всі новини