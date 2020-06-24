Бізнес закликає Офіс Генерального прокурора дотримуватись принципів верховенства права і не схилятись до практики вибіркових рішень.

Про це повідомив виданню Obozrevatel бізнесмен, Олег Бахматюк. Каже, що має на руках рішення Печерського суду, який зобов’язав нинішнього Генерального прокурора негайно скасувати постанову заступника колишнього генпрокурора Рябошапки, Віталія Каська. Але пані Венедіктова поки не квапиться.

Олег Бахматюк, бізнесмен: "Богдан, Рябошапка, Ситник. Вони захотіли знищити компанію. Кожен по своїм причинам: хтось через особисту помсту, хтось з популізму, хтось з бажання поживитися. І фактично 8 місяців ми живемо в якомусь кошмарі, який знищує компанію, знищує платника... і зараз ми надіємось що генеральний прокурор виконає рішення суду... бо ми бачимо, що останнім часом прокурор виконує рішення суду. І вона заявляла в усіх інтерв’ю, що вона рівновіддалена від усіх впливів"

Йдеться про тиск на підприємства компанії "Укрлендфармінг", які є найбільшими виробниками курячих яєць в Україні і Європі, вирощують зернові, велику рогату худобу та експортують свою продукцію в 40 країн світу, а головне забезпечують роботою близько 27 тисяч українців. І саме ці українці неодноразово виходили під стіни парламенту і уряду, аби їх захистили від дій НАБУ, захистили від допитів та обшуків, від залякувань і тиску.

Олег Бахматюк, бізнесмен: "Не можна одне рішення виконувати а інше не виконувати. Це називається подвійні стандарти. Крім того це є відповідальність ... вчора був Касько, Рябошапка. Вони думали що вони Бога за ноги зловили і зі своєю безнаказаністю вони робили все що хотіли. З Венедіктовою ми не маємо досвіду Ми надіємось що вона людина об’єктивна і зробить то що має зробити."

Бахматюк нагадав, що суд чітко вказав на цілий ряд грубих порушень і з Боку, НАБУ, і з Боку екс-керівників офісу генпрокуратури. Тому закликає генеральну прокуратуру виконати законне рішення суду.