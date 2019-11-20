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20 листопада • оновлено в 19:21
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"Бизнес-Тренды 2020" – саммит визионеров и футуристов бизнеса

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Операційний директор міжнародної освітньо-консалтингової компанії "Бізнес-Конструктор" Михайло Зімін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Гість розповів, що з 2018 року компанія "Бізнес-Конструктор" взяла вектор на створення галузевих самітів.

Цього року у продуктовій лінійці самітів з'явився новий - саміт візіонерів "Бізнес-Тренди 2020", який пройде вже 27 листопада.

Зімін зізнався, як виникла ідея нового саміту і чому компанія планує проводити саміт саме про тренди.

Він також поділився інформацією, яка основна концепція саміту і чим він відрізняється від інших самітів, які проводить компанія

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