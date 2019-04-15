Бізнес починається з кави: професіонали розкрили секрети бізнесу на ''напої, що бадьорить''88Читати матеріал російською
Професійне кавове устаткування - важлива складова успіху кав'ярні. Про те, які є види кавового обладнання, яке обладнання вибрати і для яких цілей - розповідають засновник компанії "Coffeemolka" Андрій Веред і засновники компанії Fireberry Coffee Company Євген Волторнистий.
Вони також пояснюють, що краще, купити або взяти устаткування в оренду, а також про те, як часто необхідно проводити обслуговування кавового обладнання та навіщо це робиться.
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