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17 вересня • оновлено в 13:11
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Бізнес на пацієнтах

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Рік тому українську медицину почали реформувати.

Головна мета нововведень - лікування має стати якісним і без хабарів. Втім, за всіма медиками не встежиш. І деякі професіонали в білих халатах як брали гроші так і беруть. Зручний пацієнт мовчить і ... платить. На цю тему - сюжет-розслідування від журналістів OBOZREVATEL

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