Бізнес на пацієнтах

Бізнес на пацієнтах124 Читати матеріал російською
Рік тому українську медицину почали реформувати.
Головна мета нововведень - лікування має стати якісним і без хабарів. Втім, за всіма медиками не встежиш. І деякі професіонали в білих халатах як брали гроші так і беруть. Зручний пацієнт мовчить і ... платить. На цю тему - сюжет-розслідування від журналістів OBOZREVATEL
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