Карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID -19 безпосередньо вдарив по близько 600 тисячам підприємців в Україні.

З одного боку, країна не може собі дозволити такі тривалі перерви в роботі, а з іншого, вона повинна подбати про здоров'я своїх громадян. Таку думку в ефірі ObozTV висловив президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижов.

За його оцінками, дії урядів всіх країн світу в умовах пандемії подібні: вони намагаються не дати підприємствам збанкрутувати, а людям втратити робочі місця, одночасно захищаючи населення від загрози зараження.

"В Україні зберігаються ті ж самі тенденції, що і в усьому світі. Це вдаряє по мікробізнесу, малому та середньому бізнесу, по галузях, які пов'язані, перш за все, з послугами – громадське харчування, туризм, готельний бізнес, концертно-розважальний", – констатував Чижов.

За його підрахунками, безпосередній удар від карантину відчули на собі 425 тисяч підприємців. З урахуванням того що "Україна – це країна, в якій є так звана неформальна, тіньова, сіра економіка, яка, за різними оцінками, становить від 25% до 50%", кількість підприємців, по яких вдарили карантинні заходи, становить понад 600 тисяч.

На думку Чижова, тривалий карантин "ставить великі завдання перед державою". "Судячи з тих рішень, які ухвалюються на рівні країни, на рівні Верховної Ради і Кабінету міністрів, всі усвідомлюють важливість і складність завдання, але питання в тому, чи є такі ресурси", – зауважив він.

"Але всі в Україні повинні розуміти дуже просту річ: ми всі в одному човні. Будь-які рішення, які ухвалюються, можуть загалом вдарити по системі. Потрібно знаходити баланс інтересів", – резюмував економіст.

Як писав OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!