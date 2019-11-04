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4 листопада • оновлено в 12:33
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''Битвою екстрасенсів'' зацікавилися в "Українських сенсації": чим закінчилося розслідування на 1 + 1

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Раз на рік і палиця стріляє, а "Українські сенсації" раз на рік вживаються в людську подобу.

Незважаючи на дружні відносини, які зараз встановилися між медіа-холдингами Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, "Українські сенсації" (1+1) зайнялися викриттям однієї з головних програм ТВ-каналу СТБ, "Битви екстрасенсів".

В "Сенсаціях" не тільки звернули увагу не ті явні недоліки програми, за якими легко можна встановити, що на екрані показують шарлатанів. Але і СТБ, не дав впасти колегам лицем у багно, видавши в черговому випуску програми масу нісенітниць.

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