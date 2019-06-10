Битва за українські робочі руки: в гру вступає Німеччина

З 2020 року Німеччина відкриє ринок праці, що дозволить легально працювати в ній людям не з Європейського союзу, включаючи українців. Крім того, якщо раніше ця категорія заробітчан була зобов'язана мати вищу освіту, то тепер на роботу прийматимуть і фахівців з профтехнічної освітою.

Відповідний закон уже підтримали в парламенті. Однак, щоб легально працевлаштуватися в Німеччині, претенденти повинні будуть виконати дві ключові вимоги, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Слід зазначити, що дефіцит кадрів – найбільша проблема німецької економіки, про що давно говорять німецькі підприємці. Вони підкреслюють, що Німеччина – економічно потужна країна, і її промисловість швидко розвивається. Однак доводиться постійно шукати нових освічених людей. На додачу до всього необхідно враховувати і демографію, адже персонал старіє і виходить на пенсію, а на його місце важко когось знайти.

Фахівці вирахували, що компенсувати нестачу робочих рук щорічно вийде, якщо в Німеччину щорічно будуть приїжджати 260 тис. мігрантів. Новий закон дозволить їхати на роботу людям, які не мають паспорта Євросоюзу. Цей крок влади Німеччини називають історичним. Однак всі претенденти повинні підтвердити свою професійну освіту в Німеччині, а це може бути складно і довго. Тобто, якщо людина маляр, у неї повинен бути диплом маляра, якщо вона штукатур, то диплом штукатура, якщо сантехнік, то диплом сантехніка, підкреслюють для потенційних працівників.

Українці, які вже працюють в Німеччині незаконно, отримають шанс легалізуватися, якщо доведуть освіту і знання німецької мови."Найбільше працюють наші чоловіки на будівництві, жінки на прибиранні. Це дозволить легалізуватися тим людям, які на сьогоднішній день є тут і працюють нелегально. Але їм для цього потрібно буде, по-перше, обов'язково виїхати і подаватися на візу в Україні. І , звичайно, важливо, це мова плюс освіта", – пояснює адвокат Андрій Ілін.

У парламенті закон розглядали недовго. Уряд в Німеччині нестабільний, але навіть якщо коаліція розвалиться – закон вже ухвалений. Формально його ще ухвалять представники федеральних земель.

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