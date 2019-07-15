Битва за труси: нижня білизна Зеленського стала причиною інтернет-баталій

Президент України Володимир Зеленський викликав ажіотаж несподіваною появою на пляжі в Одесі.

Зеленський 13 липня покупався в Чорному морі разом з главою Офісу президента Андрієм Богданом та іншими членами команди. Ця новина активно обговорюється користувачами мережі, які традиційно розділилися на два табори.

"Стоїш ти, Михалич, в червоних труселях... І вабиш мене і вабиш" "Ким був, тим і залишився", "Не можемо зрозуміти - червоні труселя президента Зеленського зшиті з радянського прапора чи з піонерських краваток?" "Все життя мріяла побачити президента в помаранчевих труселях", "А коли президент займеться своїми зобов'язаннями?" - сміються і засуджують Зеленського хейтери.

"І що? Молодець, купувався, оцінив пляжі і літній сезон", "Молодець Зеленський, він теж людина", "Нічого поганого тут не бачу. Хто вважає піаром, а я вважаю, була вільна хвилинка - заскочив, народ з ним трохи поспілкувався", "Плаває людина в шортах і що? Ніби шорти ніколи не бачили", - пишуть інші.

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