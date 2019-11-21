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21 листопада • оновлено в 04:29
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Битва роботів

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"Битва роботів" - це американське телевізійне шоу, в якому роботи б'ються між собою, намагаючись знищити один одного.

Битва роботів

Битва роботів

Скріншот з відео

Битва роботів

Битва роботів

Скріншот з відео

Конструктори використовують різні механізми, які спрямовані на знищення противника. На поле бою також є пастки, в які можна загнати супротивника.

Битва роботів

Битва роботів

Скріншот з відео

Битва роботів

Битва роботів

Скріншот з відео

Для керування роботами використовуються пульти дистанційного керування. Переможе той учасник, чий робот залишиться на ходу.

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