Битва роботів
"Битва роботів" - це американське телевізійне шоу, в якому роботи б'ються між собою, намагаючись знищити один одного.
Битва роботів
Скріншот з відео
Битва роботів
Скріншот з відео
Конструктори використовують різні механізми, які спрямовані на знищення противника. На поле бою також є пастки, в які можна загнати супротивника.
Битва роботів
Скріншот з відео
Битва роботів
Скріншот з відео
Для керування роботами використовуються пульти дистанційного керування. Переможе той учасник, чий робот залишиться на ходу.
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