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6 грудня • оновлено в 13:51
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Битва націй - перемога України

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Збірна України завоювала перше місце на Чемпіонаті світу з історичного середньовічного бою "Битва націй-2017" в номінації "21 на 21"

Історичний середньовічний бій - досить молодий сучасний вид спорту, повно контактні бої з використанням захисного і наступального озброєння, характерного для середньовіччя.

Битва націй - перемога України

Битва націй - перемога України

Скріншот з відео

Битва націй - перемога України

Битва націй - перемога України

Скріншот з відео

Це повноконтактний бій на сталевому НЕ нагостреними зброю. Бійці одягнені в повний обладунок, який, як і зброя, зроблений за історичними зразками. Удари наносяться в будь-які частини тіла.

Для меншого травматизму зброю виготовляється затупленим, а спорядження перед початком боїв ретельно перевіряється. Колючі прийоми суворо заборонені.

Битва націй - перемога України

Битва націй - перемога України

Скріншот з відео

Битва націй - перемога України

Битва націй - перемога України

Скріншот з відео

У масових боях головне злагоджена командна робота. В даному відео ми можемо побачити як завдяки тактичним перевазі команда України посідає перше місце.

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Победа над здравым смыслом и одичание свидомитого стада.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Победа чего ,или кого, вы кастрюли определитесь,
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