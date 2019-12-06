Збірна України завоювала перше місце на Чемпіонаті світу з історичного середньовічного бою "Битва націй-2017" в номінації "21 на 21"

Історичний середньовічний бій - досить молодий сучасний вид спорту, повно контактні бої з використанням захисного і наступального озброєння, характерного для середньовіччя.

Битва націй - перемога України Скріншот з відео

Битва націй - перемога України Скріншот з відео

Це повноконтактний бій на сталевому НЕ нагостреними зброю. Бійці одягнені в повний обладунок, який, як і зброя, зроблений за історичними зразками. Удари наносяться в будь-які частини тіла.

Для меншого травматизму зброю виготовляється затупленим, а спорядження перед початком боїв ретельно перевіряється. Колючі прийоми суворо заборонені.

Битва націй - перемога України Скріншот з відео

Битва націй - перемога України Скріншот з відео

У масових боях головне злагоджена командна робота. В даному відео ми можемо побачити як завдяки тактичним перевазі команда України посідає перше місце.

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