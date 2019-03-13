Біотлоністкі знялися зі змагань через погане харчування в готелях Естерсунда

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, коментуючи успішні виступи українських біатлоністів в 2019 році, зазначив, що чемпіон світу Дмитро Підручний окрім золотої нагороди і призового фонду змагань, отримає і річну стипендію президента України і премію від міністерства молоді і спорту.

Коментуючи виступи жіночої збірної команди, він зазначив, що, з огляду на те функціональний стан учасниць, виступ хоч і не пренесло високих результатів, все ж було вище або на рівні їхніх сьогоднішніх можливостей.

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