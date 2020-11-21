Біля метро в Києві активно йде торгівля

Мирослав Семенюк Відео 14:44, 21.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

В Україні готові ввести локдаун на Новий рік і Різдво: OBOZREVATEL дізнався подробиці

Степанов назвав нову кількість хворих для введення локдауну в Україні

Голубовська сказала, хто винний у катастрофі з медициною в Україні

Екссоліст "Грибів" Бардаш: я був на Майдані і це було моєю великою помилкою

День Гідності та Свободи: Україна відзначає сьому річницю Євромайдану. Фото і відео