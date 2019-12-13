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13 грудня • оновлено в 14:39
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Більшості з тих, хто був молодшим за мене, вже немає в живих: ліквідатор аварії на ЧАЕС

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Ліквідатор аварії на ЧАЕС Андрій Мізько у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відзначення Дня вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

"Люди, з яким я працював разом, вони в основному всі в Росії. Тому після всіх тих подій, які стались... Я раніше спілкувався через сайт "Однокласники", потім я звідти вийшов, тому що мені було неприємно. Але от буквально на тридцяту річницю я випадково натрапив на сайт в інтернеті, який називається "Вертольотники". При чому я знаю, хто цей сайт зробив, вони там виклали фото всіх учасників, утому числі і мою. По фотографіям, там де чорні рамки, я вже бачу кого немає у жививих. Командири та молоді хлопці. які значно молодші за мене, їх вже немає..." - розповів Мізько.

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