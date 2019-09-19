Головна Новини
19 вересня • оновлено в 17:17
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Більшість інформації щодо ''теракту'' на мості Метро – неофіційна: ветеран АТО

83 Читати матеріал російською

Ветеран АТО Гліб Бабич прокоментував затримання Олексія Белька.

Він заявив, що коли почув новину щодо замінування мосту Метро, відчув тривогу, як і будь-яка нормальна людина. Він зазначив, що суспільство неоднозначно відреагувало на цю ситуацію. За його словами, ця ситуація могла бути комусь дуже вигідною,оскільки вже певний час у ЗМІ "гуляють" думки щодо того, що колишні учасники АТО небезпечні для громадськості.

Бабич наголосив, що не знайшов у офіційних заявах правоохоронців інформації ані про те, чи були у Белькоа в машині вибухівка та чи він дійсно вимагав від держави "припинити капітуляцію на Донбасі". Тому, за словами Бабича, щоб робити якісь висновки потрібно отримати інформацію з офіційних джерел. Покищо він бачить, що у соцмережах поширюються чутки щодо цієї ситуації, і поширюються вони із досить підозрілих акаунтів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини