Більшість інформації щодо ''теракту'' на мості Метро – неофіційна: ветеран АТО

Ветеран АТО Гліб Бабич прокоментував затримання Олексія Белька.

Він заявив, що коли почув новину щодо замінування мосту Метро, відчув тривогу, як і будь-яка нормальна людина. Він зазначив, що суспільство неоднозначно відреагувало на цю ситуацію. За його словами, ця ситуація могла бути комусь дуже вигідною,оскільки вже певний час у ЗМІ "гуляють" думки щодо того, що колишні учасники АТО небезпечні для громадськості.

Бабич наголосив, що не знайшов у офіційних заявах правоохоронців інформації ані про те, чи були у Белькоа в машині вибухівка та чи він дійсно вимагав від держави "припинити капітуляцію на Донбасі". Тому, за словами Бабича, щоб робити якісь висновки потрібно отримати інформацію з офіційних джерел. Покищо він бачить, що у соцмережах поширюються чутки щодо цієї ситуації, і поширюються вони із досить підозрілих акаунтів.

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