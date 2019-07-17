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Більше зелені, менше бетону

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Загроза забудови і зубожіння території – саме це чекало парк "Наталка" в Оболонському районі 4 роки тому. Однак, завдяки Людмилі Костенко, яка стала одним з ініціаторів його реконструкції, та активістам, парк вдалося не тільки зберегти, я й покращити.

"Ще у 2015 році до мене звернулися активні мешканці Оболоні з проханням захистити цю територію від забудови. І в 2015 за моїм поданням було надано статус парку, цій території (це 7 га), які були захищені від забудови багатоповерхівками", — говорить заступник голови бюджетної комісії Київради Людмила Костенко.

Головна мета реконструкції парку полягала у збереженні природного ландшафту. Непросто було вберегти і вікові дерева, що на території.

"Ми з мешканцями боролися дійсно за кожне дерево. Щоб всі дерева залишилися як вони були", — зазначила Людмила Костенко.

Відтак, територію лише прочистили від аварійних дерев і бур‘янів. А парк продовжують озеленювати різноманітними насадженнями.

"Висаджено більше 100 нових видів і продовжуємо висаджувати. Цей парк на сьогоднішній день він стає дендропарком, по якому можна вивчати нові сорти, види рослин. Ви бачите тут ми посадили багато видів, які можна побачити тільки в ботанічних садах", — розповіла ландшафтний дизайнер КП УЗН Оболонського району Світлана Кузнєцова.

Наразі капітальний ремонту у парку "Наталка" на стадії завершення. Незабаром тут з‘являться 2 нових дитячих майданчики, облаштують бігову доріжку і навіть створять майданчик для дресирування собак. Кияни та гості міста вже насолоджуються сучасними зонами для активного відпочинку та занять спортом.

"Більш, ніж 100 лавочок, зроблено берегоукріплення, фемові доріжки, близько 3 дитячих майданчиків, 7 ігрових майданчиків, таких як баскет, футбол, волейбол, воркаут. Потім зроблена спеціальна система поливу, тому тут завжди залишаються дерева і квіти", — розповіла Людмила Костенко.

Відтак, протягом кількох років захаращена територія парку "Наталка" перетворилася на перлину паркового мистецтва.

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