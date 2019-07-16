Більше сонця і менше дощів: прогноз погоди в Україні на 17 липня від ObozTV

Середа, 17 липня, принесе в Україну більше сонця та менше дощів. Але про повернення спеки говорити ще зарано.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 17 липня.

У західних областях мінлива хмарність, місцями опади. Вдень максимальний показник +24, вночі стрілка термометра опуститься до +11.

На півночі переважатиме сонячна суха погода, лише в Сумах дощитиме. Денна температура +22 градуси, вночі термометри покажуть +13.

На сході без суттєвих опадів, день обіцяє бути малохмарним. Повітря прогріється до +27, вночі на термометрах +15.

На півдні та в Криму суха хмарна погода. Вдень максимум +29, вночі термометри покажуть +16 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують гарний сонячний день, лише в Полтаві можлива легка злива. Температура повітря вдень +26, вночі +11 градусів.

Києву також обіцяють сонячну і суху погоду. Вдень +25, вночі +17 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач дав несподіваний прогноз по Україні до кінця липня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!