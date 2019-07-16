Більше сонця і менше дощів: прогноз погоди в Україні на 17 липня від ObozTV

Більше сонця і менше дощів: прогноз погоди в Україні на 17 липня від ObozTV3.4т Читати матеріал російською
Середа, 17 липня, принесе в Україну більше сонця та менше дощів. Але про повернення спеки говорити ще зарано.
ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 17 липня.
У західних областях мінлива хмарність, місцями опади. Вдень максимальний показник +24, вночі стрілка термометра опуститься до +11.
На півночі переважатиме сонячна суха погода, лише в Сумах дощитиме. Денна температура +22 градуси, вночі термометри покажуть +13.
На сході без суттєвих опадів, день обіцяє бути малохмарним. Повітря прогріється до +27, вночі на термометрах +15.
На півдні та в Криму суха хмарна погода. Вдень максимум +29, вночі термометри покажуть +16 градусів.
У центральних областях синоптики прогнозують гарний сонячний день, лише в Полтаві можлива легка злива. Температура повітря вдень +26, вночі +11 градусів.
Києву також обіцяють сонячну і суху погоду. Вдень +25, вночі +17 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач дав несподіваний прогноз по Україні до кінця липня.
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