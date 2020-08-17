Білоруський журналіст назвав останній аргумент Лукашенка

Чи зможе президент Білорусі Олександр Лукашенко, незважаючи на масові протести в країні, залишитися при владі, багато в чому залежить від позиції Російської Федерації.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський журналіст Леонід Канфер. "Росія його підтримала, і сьогодні для нього це, напевно, єдиний аргумент і суттєва підтримка, яка ще дозволяє йому залишатися при владі", – заявив він.

У той же час Канфер звернув увагу на те, що, судячи з масових протестів, "вся країна проти нього". Положення Лукашенка погіршується й економічною кризою в країні. "Коли щодня втрачаються мільйони, коли не працюють заводи, економічні збитки будуть просто колосальними", – переконаний журналіст.

"Питання в тому, чи вистачить у нього розуму тверезо оцінити ситуацію і спробувати піти з найменшими втратами для себе, тому що далі з кожним днем буде все гірше. Члени його команди, уряду, підгодовані журналісти вже починають масово подавати заяви про звільнення", – підкреслив він.

Коментуючи припущення про те, що у Лукашенка нібито був гіпертонічний криз, журналіст сказав: "Я впевнений, що йому вистачить здоров'я дожити до білоруського Нюрнберга, постати перед судом і ще довго-довго посидіти за ті злочини, які він скоїв".

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