Білоруси відправили Путіну послання, – опозиціонер

Багатотисячні мітинги протесту в Білорусі є своєрідним посланням президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Така кількість людей – це ще й послання Путіну, тому що серед цієї величезної маси не було жодного російського триколора, жодного гасла на підтримку Російської Федерації", – наголосив він.

Опозиціонер повідомив про те, що наразі протести охопили всю країну. Загалом у них беруть участь мільйони людей.

Відповідаючи на питання про можливу військову допомогу Кремля Олександру Лукашенку, який перебував на посаді президента країни 5 термінів поспіль, і російських "зелених чоловічків" у країні, Лебедько зауважив, що наразі факт їх присутності в Білорусі не підтверджений. Разом із тим він заявив, що багатотисячні акції протесту можуть зупинити і їх.

В умовах, коли президент країни Олександр Лукашенко звертається до Володимира Путіна з закликом надати його режиму політичну і військову допомогу, довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Микола Козлов записав звернення до громадян Росії, повідомив опозиціонер.

Воно містить два посили. Перший – подяку росіянам, які висловили солідарність із прихильниками змін у Білорусі. Другий – "будь-які спроби керівництва Російської Федерації використовувати те, що відбувається в країні або підтримати Лукашенка якимись військовими методами буде сприйнято як боротьба з вибором народу Білорусі і як реальна загроза і посягання на суверенітет".

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства піддається сумніву громадськістю та спостерігачами.

Як писав OBOZREVATEL: