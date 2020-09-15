Білоруси відправили послання Путіну, – опозиціонер

Під час нових акцій протесту в Мінську (Білорусь) громадяни країни адресували чітке послання президенту РФ Володимиру Путіну.

"Люди в Білорусі чітко заявляють: Лукашенко – колишній президент країни, і всі домовленості, які він буде підписувати або з ним будуть підписувати, не матимуть юридичної сили", – сказав в ефірі телеканалу Obozrevatel TV білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько.

Коментуючи реакцію громадян країни на зустріч Олександра Лукашенка, який обіймав пост глави держави п'ять термінів поспіль, і президента РФ, він повідомив, що на вулиці Мінська вийшло 150-200 тисяч чоловік.

"І це при тому, що весь тиждень Олександр Лукашенко намагався звести протести до мінімуму для того щоб мати більший простір для переговорів з Путіним", – зауважив він.

Опозиціонер також звернув увагу на той факт, що не було зафіксовано жодного гасла на підтримку переговорів Лукашенка і Путіна, на підтримку Кремля.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко 14 вересня прилетів в Сочі і провів зустріч з Володимиром Путіним. За підсумками переговорів прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія визнала результати виборів в Білорусі і вважає Лукашенка легітимним президентом.

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