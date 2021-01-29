Білий дім: повернення традиції

Obozrevatel Відео 21:45, 29.01.2021

Відновлення традиції. Собаки Джо Байдена вже переїхали до Білого дому.

Про це повідомила перша леді - Джилл Байден у своєму Twitter. Більше про вірних прихильників нового президента і не тільки - дивіться в сюжеті.

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