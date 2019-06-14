Білий дім по-українськи: Парцхаладзе розповів, куди може переїхати Зеленський

Білий дім по-українськи: Парцхаладзе розповів, куди може переїхати Зеленський1.3тЧитати матеріал російською
Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе прокоментував плани Адміністрації президента Володимира Зеленського щодо можливого переїзду з вулиці Банкової.
Оцінюючи варіант з переселенням до Українського дому, чиновник зазначив: "Треба добре проаналізувати проект – скільки там місця треба для розміщення нашого українського Білого дому? На мій погляд, це не найкраще місце, тому що там великий трафік. І з точки зору безпеки є проблема, велике скупчення людей".
"Я знаю, що кілька інших місць аналізується – на ВДНГ, також на Інститутській, 14, можна побудувати. Я знаю, що такі варіанти обговорювалися", – зазначив він.
Також Парцхаладзе виступив за будівництво підземного паркінгу під Майданом і Європейською площею.
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