Білий дім по-українськи: Парцхаладзе розповів, куди може переїхати Зеленський

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе прокоментував плани Адміністрації президента Володимира Зеленського щодо можливого переїзду з вулиці Банкової.

Оцінюючи варіант з переселенням до Українського дому, чиновник зазначив: "Треба добре проаналізувати проект – скільки там місця треба для розміщення нашого українського Білого дому? На мій погляд, це не найкраще місце, тому що там великий трафік. І з точки зору безпеки є проблема, велике скупчення людей".

"Я знаю, що кілька інших місць аналізується – на ВДНГ, також на Інститутській, 14, можна побудувати. Я знаю, що такі варіанти обговорювалися", – зазначив він.

Також Парцхаладзе виступив за будівництво підземного паркінгу під Майданом і Європейською площею.

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