Біла Церква без води: Obozrevatel News

Біла Церква без води

Запасу води у Білій Церкві вистачить лише на добу, а у сусідній Умані – на три. Про це кажуть у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Людей забезпечують водою – підвозять машинами. Нагадаю, у цих містах воду відключили на три доби через забруднення річки Рось. Отруйні хімікати потрапили у воду на Вінничині – там розбилася машина із краденими гербіцидами. Поліція встановила, що водій перевозив хімічну речовину, викрадену з сільгосппідприємств Козятинського та Липовецького районів. Правоохоронці відкрили одразу три кримінальні провадження. Покарання за такі злочини – від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Бойовики зірвали розведення сил

Проросійські бойовики зірвали розведення сил біля Станиці Луганської. Про це повідомляє командування Об'єднаних сил, передає прес-центру штабу ООС в Facebook. Зокрема, починаючи з 7 червня, з боку російських окупаційних військ відбулися обстріли розташованих у цьому районі позицій підрозділів сил ООС, про що зазначено у звіті спостережної моніторингової місії ОБСЄ. Командування ООС підкреслює, що підрозділи Збройних сил України вже проводять попередню підготовку та готові до відведення сил і засобів.

Заборона їсти на ходу

Їжа на ходу віднині під табу у японському місті Камакура неподалік Токіо. Тамтешня влада пішла на такий крок через те, що такі перекуси порушують місцеві звичаї. А ще кажуть: людина , яка їсть на ходу може травмувати перехожих гострими дерев`яними паличками, що притаманні японській кухні. Штрафувати за порушення правил поки не будуть. Туристам скоріше РАДЯТЬ їсти у спеціальних місцях, а не забороняють.

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