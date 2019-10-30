Бійці готові захистити українських громадян у разі диверсії ворога: Зорян Шкіряк

Бійці готові захистити українських громадян у разі диверсії ворога: Зорян Шкіряк202 Читати матеріал російською
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у прямому етері ObozTV прокоментував ситуацію під час розведення сил.
"На місці події перебуває і керує діяльністю підрозділами заступник міністра внутрішніх справ Троян, він постійно там. Як я вже неодноразово говорив. що сьогодні весь тягар лягає на підрозділи саме міністерства внутрішніх справ. Ми цілковито готові до всіх викликів і, безумовно, ми забезпечимо достойний захист життя, прав і свобод українських громадян, які перебувають там. Ми дамо гідну відсіч у разі будь-якої провокації з боку нашого ворога", - заявив Шкіряк.
Він додав, що сьогодні на території розведення військ працюють одні з найпрофесійніших та найпідготовленіших співробітників національної поліції та національної гвардії, які пройшли горнило війни, котрі мають військовий досвід в АТО та ООС, це також і фахівці з контртерористичної та контрдиверсійної діяльності.
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