Плавають зв'язаними і готуються наступати: все про тренування бійців "Азова" у фільмі OBOZREVATEL. Прем'єра

На тренувальних базах полку "Азов" бійці проходять бойову підготовку, відпрацьовують навики наступу, підводного плавання і надання першої медичної допомоги.

Про це йдеться у фільмі "Азов Білецького", прем'єра якого відбулася на каналі "Редакція OBOZREVATEL" в Youtube. "Піхота – не гарматне м'ясо, на сумнівні операції ми людей не відправляємо. Життя і здоров'я на першому місці", – заявив один з командирів полку.

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Тренувальні бази "Азова" розташовані в Донецькій області і в Києві. Перша – в селі Урзуф на місці колишньої дачі президента-втікача України Віктора Януковича. Друга – на території столичного заводу "АТЕК". Знімальна група телеканалу Obozrevatel TV стала першою телевізійною групою, якій дозволили провести на базі "Азова" кілька днів.

Бійці проходять теоретичну і практичну підготовку, в тому числі на полігоні, і підкоряються жорсткому розпорядку дня.

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Військовослужбовці, які не мають бойового досвіду, проходять курс базової підготовки тривалістю в 9 тижнів. Потім боєць отримує право виконувати бойові завдання. Але на підготовку командира відділення потрібно від півроку до року.

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У басейні на території заводу "АТЕК" проходить підготовка водолазів і заняття з плавання. Для допуску до роботи під водою передбачена здача трьох нормативів. "Будь-який боєць повинен затримувати дихання не менше, ніж на 1 хвилину під водою, він повинен плисти не менш 25 метрів під водою, і він повинен подолати дистанцію в 25 метрів зі зв'язаними руками і ногами", – повідомив тренер.

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Більше дивіться у фільмі "Азов Білецького"

Як писав OBOZREVATEL, 21 липня в Запоріжжі раніше судимий місцевий житель побив бійця батальйону "Азов" Олега Черевка, який зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. В.о. начальника Східного територіального управління Національної гвардії полковник Ігор Григорян відмовив надати транспорт бійцям "Азова", які зібралися здавати кров для свого товариша, якого побили в Запоріжжі.

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