Бійка в ВРУ, авіаудари по Сирії - новини на ObozTV

На засіданні ВРУ побилися народні депутати Юрій Береза та Олександр Долженков. Активісти оголосили про новий етап акції під хештегом #SaveOlegSentsov. На пляжі у передмісті Маріуполя, виявили радіоактивний пісок. По Сирії завдали нового авіаудару. Загинули щонайменше 44 особи. Трамп залишить саміт "Великої сімки" в Канаді раніше офіційного закінчення У Канаді легалізують марихуану.

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