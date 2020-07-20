Бійка у Києві (джерело - Київ оперативний)

Відео 14:49, 20.07.2020 Оновлено: 15:02, 20.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

На курорті Миколаївщини виявили спалах COVID-19

На Донбасі спалахнули бої, є вбиті й багато поранених, – ООС

Росію офіційно повідомили про позов Нідерландів у справі МН17

Есмінець США попрямував в Чорне море на навчання з Україною

В Одесі чоловік побив вагітну жінку в маршрутці. Відео