Безвіз для британців: чи варто Україні очікувати аналогічної поведінки від Лондона

Експерт-міжнародник українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував новини про те, що Україна надала безвіз для громадян Великої Британії, яка вийшла з ЄС, та чи варто українцям очікувати на аналогічний крок у відповідь від Лондона.

"Процедура Брекзіт складається з багатьох етапів. Зараз ми спостерігаємо за реалізацією одного з цих етапів -це набуття чинності закону про Брекзіт у самій Великобританії та ратифікація угоди про вихід Великобританії з ЄС керівними органами. А далі наступає річний перехідний період. Цей етап є дуже важливим. Річний термін в указі президента Зеленського про безвіз для британців якраз і пов'язаний із цим перехідним періодом. Ну а, говорити про завершення Брекзіту можна буде лише після того, як буде ухвалено чи не ухвалено нові партнерські відносини між ЄС та Великобританією", - заявив Воля.

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