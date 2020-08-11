Безсмертний розповів про секретний спосіб використання Будапештського меморандуму

Політик, дипломат, колишній представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний заявив, що існує спосіб актуалізації Будапештського меморандуму, який "дасть поліваріантність" у вирішенні питання Донбасу.

"Є дуже легкий механізм задіяти Будапештський меморандум, але це не для обговорення в засобах масової інформації", – сказав він в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.

"Я не думаю, що такий варіант є у владних коридорах і є у Кравчука, але такий варіант є", – додав він.

Безсмертний, не розкриваючи деталей, зазначив, що це рішення передбачає "поліваріантність", "а це завжди перевага, тому що ти вибираєш, а не тебе вибирають. Ти обираєш, з ким ти працюєш і на яких умовах. Це дуже важливо".

Як писав OBOZREVATEL, раніше голова делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив: у разі, якщо переговори щодо Донбасу у форматі Тристоронньої контактної групи зайдуть у глухий кут, українська сторона може ініціювати підписання нового Будапештського меморандуму.

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