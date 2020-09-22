"Безрозмірний" Держбюджет-2021 можуть ще більше "роздути", – економіст

Державний бюджет України на 2021 рік свідчить про те, що країна витрачатиме більше, ніж зароблятиме.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив економіст Тарас Козак. "Це безрозмірний бюджет", – заявив він.

За словами економіста, зростання ВВП, закладене в бюджеті – 4,7% - є перебільшеним. "Це дуже багато, і останні роки у нас такого не було".

Він також звернув увагу на надто високий прогнозований показник інфляції. "Інфляція дуже висока, понад 7%, це завжди дозволяє роздути бюджет".

На думку Козака, враховуючи розмір дефіциту Держбюджету – 270 мільярдів гривень, – а також додаткові державні гарантії на суму близько 100 мільярдів гривень на будівництво доріг та інші напрямки, Україна опиняється в ситуації, коли "ми будемо жити не за своїми заробітками".

Разом з тим він зауважив, що вже зараз в країні почався ріст ВВП. "Ми бачимо, що вже червень, липень, серпень, кожен наступний місяць кращий, ніж попередній. Ми бачимо це і по середній зарплатні, і по зменшенню кількості безробітних. Справді економіка відновлюється", – визнав економіст.

Проте, він не став прогнозувати, чи вистачить економіці "цього відскоку від плінтусу", щоб зростати і 2021 року і досягти рівня, закладеного в Держбюджеті – 4,7%. "Так, зростання буде, але чи буде воно таким високим, ніхто впевнено сказати не може", – резюмував експерт.

Як писав OBOZREVATEL, 15 вересня Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2021 рік. Про те, чого чекати українцям від головного фінансового документа країни – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.