Вперше про проект Mission Master розповіли в 2017 р

Надалі компанія-розробник розкривала нові відомості і показувала знову розроблені модифікації цього РТК. Останні відомості про розвиток проекту надійшли всього кілька днів тому. У черговому рекламному відео демонструвалася робота нової бойової модифікації Mission Master, що отримала ракетне озброєння.

безпілотний розвідник Скріншот з відео

безпілотний розвідник Скріншот з відео

РТК від "Рейнметалл" базується на універсальному колісному шасі з необхідними характеристиками. Шасі має вантажну площадку, придатну для монтажу різного оснащення. На ньому можуть бути встановлені засоби перевезення вантажів, оптичні системи або різноманітне озброєння. Монтаж цільових модулів не пов'язаний з переробкою самого шасі, хоча готові машини можуть помітно відрізнятися один від одного. Максимальне корисне навантаження – 600 кг. При цьому деякі модулі помітно легше і залишають деякий запас вантажопідйомності.

безпілотний розвідник Скріншот з відео

безпілотний розвідник Скріншот з відео

Платформа виконана у вигляді компактної чотирьохвісної машини і має впізнаваний зовнішній вигляд. Усередині корпусу поміщаються силова установка неназваного типу та апаратура керування. Шасі комплектується набором відеокамер для водіння, а також може оснащуватися лидара. Бортова апаратура забезпечує постійну двосторонню зв'язок з оператором, а також дозволяє підключати різну цільову навантаження і керувати нею дистанційно.

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