Безпілотний літак
Випустили нову модель безпілотного літака SAB Avio Lizard RC Turbine Jet.
Презентація цього чудесного літака відбулася в Німеччині на заході Jet Power 2019.
Літак запускається за допомогою ракети-носітеля.В комплекті є рухома злітна станція, яка може виїхати на злітно-посадкову смугу і підняти літак у вертикальне положення для зльоту.
У літака на борту є 2 додаткові ракети, які допомагають при зльоті реактивному двигуну підняти літак на необхідну висоту.
Після зльоту розробники вирішили продемонструвати всю бойову міць літака, виконавши кілька складних трюків.
Також в комплекті буде поставлятися і мобільний кран, який необхідний, щоб після польотів занурити літак на рухому злітну станцію.
Це вражаюча демонстрація, і я впевнений, що Вам буде цікаво подивитися на це.
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