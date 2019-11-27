Безпілотний літак

Випустили нову модель безпілотного літака SAB Avio Lizard RC Turbine Jet.

Презентація цього чудесного літака відбулася в Німеччині на заході Jet Power 2019.

Літак запускається за допомогою ракети-носітеля.В комплекті є рухома злітна станція, яка може виїхати на злітно-посадкову смугу і підняти літак у вертикальне положення для зльоту.

У літака на борту є 2 додаткові ракети, які допомагають при зльоті реактивному двигуну підняти літак на необхідну висоту.

Після зльоту розробники вирішили продемонструвати всю бойову міць літака, виконавши кілька складних трюків.

Також в комплекті буде поставлятися і мобільний кран, який необхідний, щоб після польотів занурити літак на рухому злітну станцію.

Це вражаюча демонстрація, і я впевнений, що Вам буде цікаво подивитися на це.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!