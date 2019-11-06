БЕЗПЕКА ЖУРНАЛІСТІВ

Шістдесят нападів на медійників від початку року зафіксувала Національна спілка журналістів України.

Серед них – одне вбивство.

Окрім того, експерти різних організацій фіксують випадки цькування журналістів в інтернеті. А ще - відсутність ефективного розслідування тиску на медіа.

Окремо згадують про скрутне становище журналістів на непідконтрольній Києву території Донбасу та в анексованому Росією Криму.

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