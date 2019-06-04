Безпека в дитячих літніх таборах: названі головні критерії в підготовці персоналу

Засновник дитячого табору Олег Василевський вважає, що більшість директорів дитячих таборів, які займаються цим питанням професійно, розуміють, що або ти забезпечуєш безпеку дітей, або йдеш за ґрати. І судячи з того, що подібних трагічних випадків, який стався в одеському таборі "Вікторія", до цього питання його колеги, за словами Василевського, ставляться серйозно.

Він зазначив, що у його таборі, кожен з вожатих, напередодні початку сезону, проходить відповідну підготовку; від профоріентаційних програм, якими займаються з дітьми протягом відпочинку, до надання психологічної допомоги дітям.

Запорукою безпеки для дітей він вважає дотримання у дитячих таборах дисципліни, яка, проте, повинна йти поруч із повагою до малечі.

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