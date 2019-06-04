Безпека в дитячих літніх таборах: названі головні критерії в підготовці персоналу

Безпека в дитячих літніх таборах: названі головні критерії в підготовці персоналу34Читати матеріал російською
Засновник дитячого табору Олег Василевський вважає, що більшість директорів дитячих таборів, які займаються цим питанням професійно, розуміють, що або ти забезпечуєш безпеку дітей, або йдеш за ґрати. І судячи з того, що подібних трагічних випадків, який стався в одеському таборі "Вікторія", до цього питання його колеги, за словами Василевського, ставляться серйозно.
Він зазначив, що у його таборі, кожен з вожатих, напередодні початку сезону, проходить відповідну підготовку; від профоріентаційних програм, якими займаються з дітьми протягом відпочинку, до надання психологічної допомоги дітям.
Запорукою безпеки для дітей він вважає дотримання у дитячих таборах дисципліни, яка, проте, повинна йти поруч із повагою до малечі.
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