Безпека дитини залежить від батьків: експертка про ризики на свята

Експертка з питань безпеки дітей Олена Лізвінська у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Вона прокоментувала заяви ДержНС щодо того, що під час свят батьки мають звертати особливу увагу на безпеку власних дітей.

"Перш за все ми мусимо розуміти з вами, що в залежності від того, в яких умовах мешкає дитина, чи вона залишається з дідусем або бабусею, або вона лишається сама вдома, ми маємо забезпечувати ті й самі умови. Все дуже залежить від того, яким чином самі батьки весь цей процес організовують. Якщо в домівці ми маємо газову плиту, то це одні ризики,а якщо будинок має електричну плиту, то це зовсім інші ризики", - заявила експертка.

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